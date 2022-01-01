Урология и андрология МЦ "А Мед"

Ph.D, к.м.н., врач уролог-андролог, эндокринолог, врач-ультразвуковой диагностики Вальвачев Артур Александрович.
Москва, ЗАО, Раменки, ул. Мосфильмовская 17/25.
Окажем медицинскую помощь по урологии и андрологии, УЗИ, полный перечень анализов при урологических, андрологических заболеваниях: болезни почек, мочевого пузыря, предстательной железы, репродуктивной системы организма — бесплодие, эректильная дисфункция и другие.
Имеется вуслуга вызова уролога, андролога на дом/офис для консультации, УЗИ на дому, замена уретрального катетера, цистостомы, перевязки больных.
Телефоны для записи на приём, вызов уролога на дом:
8 (495) 642-32-03 , Whatsapp 8 (917) 560-15-54
Рекомендации пациенту перед приёмом
Гарантируем абсолютную анонимность медицинских услуг.
Урология и андрология Вальвачева А.А. — это высокое качество оказания медицинской помощи. Точный диагноз — залог успешного лечения.
Персонифицированный подход – для каждого пациента отводится ОДИН ЧАС времени, при необходимости и более
УЗИ, допплерография мочеполовой системы мужчин, мочевых органов женщин проводится лично врачом-урологом (андрологом) со стажем работы 17 лет
Предоставляем услугу "уролог на дом": консультация с проведением УЗИ, анализа мочи, замены катетера, цистостомы на дому