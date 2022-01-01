 

    Уролог, андролог Раменки

    Урология и андрология МЦ "А Мед"

    Ph.D, к.м.н., врач уролог-андролог, эндокринологврач-ультразвуковой диагностики Вальвачев Артур Александрович.

    Москва, ЗАО, Раменки, ул. Мосфильмовская 17/25.

    Окажем медицинскую помощь по урологии и андрологии, УЗИ, полный перечень анализов при урологических, андрологических заболеваниях: болезни почек, мочевого пузыря, предстательной железы, репродуктивной системы организма — бесплодие, эректильная дисфункция и другие.

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    Имеется вуслуга вызова уролога, андролога на дом/офис для консультации, УЗИ на дому, замена уретрального катетера, цистостомы, перевязки больных.

    Телефоны для записи на приём, вызов уролога на дом:

      8 (495) 642-32-03 , Whatsapp 8 (917) 560-15-54

    Рекомендации пациенту перед приёмом

    Гарантируем абсолютную анонимность медицинских услуг.

    Урология и андрология Вальвачева А.А. — это высокое качество оказания медицинской помощи. Точный диагноз — залог успешного лечения.

    Преимущества клиники

    • Персонифицированный подход  для каждого пациента отводится ОДИН ЧАС времени, при необходимости и более
    • УЗИ, допплерография мочеполовой системы мужчин, мочевых органов женщин проводится лично врачом-урологом (андрологом) со стажем работы 17 лет
    • Предоставляем услугу "уролог на дом": консультация с проведением УЗИ, анализа мочи, замены катетера, цистостомы на дому

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    8 (495) 642-32-03

    8 (917) 560-15-54

    Вальвачев А.А, 2022 г.

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